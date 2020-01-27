У Києві біля станції метро "Хрещатик" сталася НП (фото)

У Києві, біля однієї з центральних станцій метро сталася НП – під землю пішов асфальт прямо біля входу. Інцидент стався біля станції метро "Хрещатик" з боку вулиці Інститутської.

Як повідомляє видання "Вечірні вісті", частина асфальту біля входу в метро просто пішла під землю. Комунальні служби ремонт пошкодженого асфальту не починали, а обмежилися лише тим, що обгородили яму і натягнули попереджувальні стрічки.

На даний момент інформації про причини провалу немає. Постраждалих в результаті інциденту, на щастя, немає.

Варто відзначити, що яма, яку обгородили дерев'яними стовпчиками з червоною стрічкою, не закриває пасажирам вхід в метро.

Біля метро "Хрещатик" провалився асфальт (Фото: "Вечірній Київ")

У п'ятницю, 24 січня, у роботі київського метрополітену стався черговий збій. Надійшло анонімне повідомлення про замінування п'яти центральних станцій "Хрещатик", "Майдан Незалежності", "Площа Льва Толстого", "Театральна" і "Палац спорту". Через те, що це сталося в годину пік, пасажири опинилися заблоковані в підземці.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Києві сталася пожежа в будівлі міністерства культури України. Займання сталося вранці в понеділок, 27 січня.

В будівлі виявилися заблоковані працівники міністерства. За попередньою інформацією, причиною займання стало коротке замикання у підвалі будівлі за адресою вулиця Івана Франка, 19.