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В Киеве возле подъезда установили кресла с ЖД вокзала: "хорошо, что рельсы не подвели" (фото)

Автор: Татьяна Самарук

В Киеве возле жилого дома №13 установили кресла с железнодорожного вокзала, который находится неподалеку.

Фото опубликовал журналист Александр Рудоманов в Facebook.

Так, инцидент произошел на улице Липковского.

На фото видно, что у подъезда поставили кресла, такие же как на вокзале в зале ожидания.

"Мне кажется, или эти кресла с вокзала украли?" - написал Рудоманов.

В Киеве кресла с железнодорожного вокзала установили возле подъезда (фото: facebook.com/sasko.laps)

Публикация рассмешила пользователей сети. Они отметили, что кресла старые и видимо, раньше стояли в зале ожидания. К тому же пишут, что такие кресла не предназначены для наружного применения.

  • И слава богу. Может, нормальное что-то поставят;
  • Поблагодари, что рельсы не подвели;
  • Здесь, видимо, живет бывший начальник вокзала;
  • Дом железнодорожников;
  • И что интересно - они же не предназначены для наружного размещения;
  • Может на вокзале уже новые стоят, а эти просто получили вторую жизнь?;
  • Именно так, те, что были в зале ожидания владельцев билетов еще в 2003 году. Примерно тогда их как раз и установили.

Ранее мы сообщали, что в Киеве вход в школу устелили ковром, который закрыт наглухо.

Также мы писали, что в Харькове молодые люди катались на "ковре-самолете".

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