В Киеве возле подъезда установили кресла с ЖД вокзала: "хорошо, что рельсы не подвели" (фото)

В Киеве возле жилого дома №13 установили кресла с железнодорожного вокзала, который находится неподалеку.
Фото опубликовал журналист Александр Рудоманов в Facebook.
Так, инцидент произошел на улице Липковского.
На фото видно, что у подъезда поставили кресла, такие же как на вокзале в зале ожидания.
"Мне кажется, или эти кресла с вокзала украли?" - написал Рудоманов.
Публикация рассмешила пользователей сети. Они отметили, что кресла старые и видимо, раньше стояли в зале ожидания. К тому же пишут, что такие кресла не предназначены для наружного применения.
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