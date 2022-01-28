У Києві біля під'їзду встановили крісла ЖД вокзалу: "добре, що рейки не підвели" (фото)

Так, інцидент стався на вулиці Липківського.

На фото видно, що біля під'їзду поставили крісла, такі ж, як на вокзалі в залі очікування.

"Мені здається, чи ці крісла з вокзалу вкрали?" - написав Рудоманов.

У Києві крісла з залізничного вокзалу встановили біля під'їзду (фото: facebook.com/sasko.laps)

Публікація розсмішила користувачів мережі. Вони зазначили, що крісла старі й мабуть, раніше стояли в залі очікування. До того ж пишуть, що такі крісла не призначені для зовнішнього застосування.