У Києві біля під'їзду встановили крісла ЖД вокзалу: "добре, що рейки не підвели" (фото)

У Києві біля житлового будинку №13 встановили крісла з залізничного вокзалу, який знаходиться неподалік.
Фото опублікував журналіст Олександр Рудоманов у Facebook.
Так, інцидент стався на вулиці Липківського.
На фото видно, що біля під'їзду поставили крісла, такі ж, як на вокзалі в залі очікування.
"Мені здається, чи ці крісла з вокзалу вкрали?" - написав Рудоманов.
Публікація розсмішила користувачів мережі. Вони зазначили, що крісла старі й мабуть, раніше стояли в залі очікування. До того ж пишуть, що такі крісла не призначені для зовнішнього застосування.
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