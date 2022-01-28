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У Києві біля під'їзду встановили крісла ЖД вокзалу: "добре, що рейки не підвели" (фото)

Автор: Тетяна Самарук

У Києві біля житлового будинку №13 встановили крісла з залізничного вокзалу, який знаходиться неподалік.

Фото опублікував журналіст Олександр Рудоманов у Facebook.

Так, інцидент стався на вулиці Липківського.

На фото видно, що біля під'їзду поставили крісла, такі ж, як на вокзалі в залі очікування.

"Мені здається, чи ці крісла з вокзалу вкрали?" - написав Рудоманов.

У Києві крісла з залізничного вокзалу встановили біля під'їзду (фото: facebook.com/sasko.laps)

Публікація розсмішила користувачів мережі. Вони зазначили, що крісла старі й мабуть, раніше стояли в залі очікування. До того ж пишуть, що такі крісла не призначені для зовнішнього застосування.

  • І слава богу. Може, нормальне щось поставлять;
  • Подякуй, що рейки не підвели;
  • Тут, мабуть, живе колишній начальник вокзалу;
  • Дім залізничників;
  • І що цікаво - вони ж не призначені для зовнішнього розміщення;
  • Може на вокзалі вже нові стоять, а ці просто отримали друге життя?;
  • Саме так, ті, що були в залі очікування власників квитків ще у 2003 році. Приблизно тоді їх як раз і встановили.

Раніше ми повідомляли, що у Києві вхід до школи устелили килимом, який закритий наглухо.

Також ми писали, що у Харкові молоді люди каталися на "килимі-літаку".

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