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В Киеве вход в школу устелили ковром, который закрыт наглухо: "зайдут не все" (фото)

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Киев, Среда 01 сентября 2021 16:35
В Киеве вход в школу устелили ковром, который закрыт наглухо: "зайдут не все" (фото) В столице столицы лестницу в школу устелили ковром (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Киеве в специализированной школе с углубленным изучением английского языка №82 ім. Т Г. Шевченко, на улице Дегтяревская к 1 сентября лестницу устелили ковром.

Фото опубликовали в Facebook- сообществу "Киев Информ".

На фото видно, что лестницу школы украсили воздушными шариками и ковром с узорами, напомнившим родителям времена СССР.

Однако, эта лестница ведет ко входу в школу, который забит наглухо. Сам вход - сбоку.

В Киеве вход в школу устелили ковром, который закрыт наглухо: &quot;зайдут не все&quot; (фото)В Киеве вход в школу устелили ковром, который закрыт наглухо: &quot;зайдут не все&quot; (фото)

Лестницу в школу устелили ковром (фото: facebook.com/victoria.zabuzova)

В сети пользователи по этому поводу взорвались саркастическими комментариями:

  • Дело в том, что ковер постелили не к тому входу, а к закрытому;
  • Вход в мир знаний - тупик;
  • Класс, по-богатому;
  • Это такая метафора обескураживающей дороги к знаниям;
  • В эту дверь зайдут не все;
  • Странная задумка, не понятное расположение;
  • Зайдут туда не все.

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