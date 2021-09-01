В Киеве вход в школу устелили ковром, который закрыт наглухо: "зайдут не все" (фото)
В Киеве в специализированной школе с углубленным изучением английского языка №82 ім. Т Г. Шевченко, на улице Дегтяревская к 1 сентября лестницу устелили ковром.
Фото опубликовали в Facebook- сообществу "Киев Информ".
На фото видно, что лестницу школы украсили воздушными шариками и ковром с узорами, напомнившим родителям времена СССР.
Однако, эта лестница ведет ко входу в школу, который забит наглухо. Сам вход - сбоку.
Лестницу в школу устелили ковром (фото: facebook.com/victoria.zabuzova)
В сети пользователи по этому поводу взорвались саркастическими комментариями:
- Дело в том, что ковер постелили не к тому входу, а к закрытому;
- Вход в мир знаний - тупик;
- Класс, по-богатому;
- Это такая метафора обескураживающей дороги к знаниям;
- В эту дверь зайдут не все;
- Странная задумка, не понятное расположение;
- Зайдут туда не все.
Ранее мы сообщали, что в Днепре мальчик "раскуривал" сразу полпачки сигарет. На видео школьник держит во рту сразу семь сигарет, поджигает их с помощью зажигалки и пытается затягиваться. Видеоролик шокировал Сеть.
Также под Одессой лицеисты устроили пьяные танцы на крыше авто прямо в учебном заведении.