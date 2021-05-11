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В Харькове ребята катались на "ковре-самолете": чем закончилась забава (видео и фото)

Новина українською → Харьков, Вторник 11 мая 2021 13:52
В Харькове ребята катались на "ковре-самолете": чем закончилась забава (видео и фото) Коллаж РБК-Украина: в Харькове устроили катание на "ковре-самолете"
Автор: Владимир Костырин

В Харькове молодые люди катались на "ковре-самолете" по улицам города - необычную конструкцию буксировала легковушка, а ребята в костюмах персонажей арабских сказок на прицепе в это время позировали на мобилку находящихся в открытом багажнике авто пассажиров.

Об этом передали в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

За такие развлечения ребят поплатился водитель, на которого составили протоколы.

"Ковер-самолет" остановили "копы" на проспекте Науки.

"Такие опасные забавы не допустимы на дорогах, ведь могут стоить жизни и здоровья людей", - отметили правоохранители.

За нарушение ПДД водителя Honda оштрафовали. Инспекторы составили на него административную постановление по ч. 5 ст. 121 (Нарушение правил пользования водителем и пассажирами средствами пассивной безопасности), ч. 1 ст. 122 (Нарушение правил перевозки пассажиров и грузов), а также административный протокол по ст. 173 (грубое нарушение общественного порядка и спокойствия граждан) КоАП.

Патрульная полиция показала видео инцидента на дороге.

Видео: В Харькове молодые люди катались на "ковре-самолете"

А также в сети появились фото оседлавших "ковер-самолет" парня и девушки в образе Алладина и Жасмин.

Молодой человек, комментируя прерванный правоохранителями "полет", рассказал, что его "запаковали" вместе с ковром.

В Харькове ребята катались на &quot;ковре-самолете&quot;: чем закончилась забава (видео и фото)В Харькове ребята катались на &quot;ковре-самолете&quot;: чем закончилась забава (видео и фото)В Харькове ребята катались на &quot;ковре-самолете&quot;: чем закончилась забава (видео и фото)В Харькове ребята катались на &quot;ковре-самолете&quot;: чем закончилась забава (видео и фото)

В Харькове "копы" задержали ребят в образе Аладдина и Жасмин за катание на "ковре-самолете" (фото: Харьков 1654/ ХХ)

Напомним, ранее полиция Киева задержала Санта-Клауса за нарушение ПДД.

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