В Киеве возле подъезда установили кресла с ЖД вокзала: "хорошо, что рельсы не подвели" (фото)
В Киеве возле жилого дома №13 установили кресла с железнодорожного вокзала, который находится неподалеку.
Фото опубликовал журналист Александр Рудоманов в Facebook.
Так, инцидент произошел на улице Липковского.
На фото видно, что у подъезда поставили кресла, такие же как на вокзале в зале ожидания.
"Мне кажется, или эти кресла с вокзала украли?" - написал Рудоманов.
В Киеве кресла с железнодорожного вокзала установили возле подъезда (фото: facebook.com/sasko.laps)
Публикация рассмешила пользователей сети. Они отметили, что кресла старые и видимо, раньше стояли в зале ожидания. К тому же пишут, что такие кресла не предназначены для наружного применения.
- И слава богу. Может, нормальное что-то поставят;
- Поблагодари, что рельсы не подвели;
- Здесь, видимо, живет бывший начальник вокзала;
- Дом железнодорожников;
- И что интересно - они же не предназначены для наружного размещения;
- Может на вокзале уже новые стоят, а эти просто получили вторую жизнь?;
- Именно так, те, что были в зале ожидания владельцев билетов еще в 2003 году. Примерно тогда их как раз и установили.
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