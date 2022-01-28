В Киеве возле подъезда установили кресла с ЖД вокзала: "хорошо, что рельсы не подвели" (фото)

В Киеве возле жилого дома №13 установили кресла с железнодорожного вокзала, который находится неподалеку.

Так, инцидент произошел на улице Липковского.

На фото видно, что у подъезда поставили кресла, такие же как на вокзале в зале ожидания.

"Мне кажется, или эти кресла с вокзала украли?" - написал Рудоманов.

В Киеве кресла с железнодорожного вокзала установили возле подъезда (фото: facebook.com/sasko.laps)

Публикация рассмешила пользователей сети. Они отметили, что кресла старые и видимо, раньше стояли в зале ожидания. К тому же пишут, что такие кресла не предназначены для наружного применения.