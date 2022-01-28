У Києві біля під'їзду встановили крісла ЖД вокзалу: "добре, що рейки не підвели" (фото)
У Києві біля житлового будинку №13 встановили крісла з залізничного вокзалу, який знаходиться неподалік.
Фото опублікував журналіст Олександр Рудоманов у Facebook.
Так, інцидент стався на вулиці Липківського.
На фото видно, що біля під'їзду поставили крісла, такі ж, як на вокзалі в залі очікування.
"Мені здається, чи ці крісла з вокзалу вкрали?" - написав Рудоманов.
У Києві крісла з залізничного вокзалу встановили біля під'їзду (фото: facebook.com/sasko.laps)
Публікація розсмішила користувачів мережі. Вони зазначили, що крісла старі й мабуть, раніше стояли в залі очікування. До того ж пишуть, що такі крісла не призначені для зовнішнього застосування.
- І слава богу. Може, нормальне щось поставлять;
- Подякуй, що рейки не підвели;
- Тут, мабуть, живе колишній начальник вокзалу;
- Дім залізничників;
- І що цікаво - вони ж не призначені для зовнішнього розміщення;
- Може на вокзалі вже нові стоять, а ці просто отримали друге життя?;
- Саме так, ті, що були в залі очікування власників квитків ще у 2003 році. Приблизно тоді їх як раз і встановили.
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