В Киеве водители маршруток устроили драку на остановке: видео потасовки

В Киеве водители маршруток не поделили остановку и устроили драку среди белого дня. Инцидент произошел возле станции метро "Красный хутор" в понедельник, 31 мая.
Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.
На видео видно, как водители разговаривают между собой на повышенных тонах, а потом начинают плеваться и толкаться.
Видео драки можно посмотреть по этой ссылке.
Пользователи сети прокомментировали данный инцидент.
Напомним, на трассе Киев-Чернигов произошел конфликт между маршрутчиком и водителем Mercedes, которого он подрезал. Разборки на дороге переросли в настоящий боевик.
Мы также писали о том, что в Киеве маршрутчик разгневал сеть своим поведением с участником АТО.