В Киеве маршрутчик разгневал сеть своим поведением с участником АТО
В Киеве водитель маршрутки №421 Киев-Буча начал возмущаться, когда мужчина подсел в салон на улице Полярной и показал удостоверение участника боевых действий. Водитель заявил, что на межгородской транспорт данное удостоверение не распространяется.
Об этом сообщил ветеран АТО через "Киев Оперативный" в Facebook.
"Я ему ответил, что согласно закону, он должен предоставить услугу в проезде без оплаты. После этого, нарушая все возможны правила дорожного движения по скоростному режиму, перестроения из ряда в ряд, включению сигналов указателей поворота и т.д. - мы подъехали к станции метро "Минская", - рассказал мужчина.
Водитель остановился на остановке, но не захотел открывать дверь, чтобы АТОшник мог выйти.
Когда мужчина в ручном режиме начал открывать дверь, и уже выходил, то водитель резко закрыл дверь, и она прижала ему ногу.
"Водитель ответил, что он случайно, но в ответ получил с кулака по двери", - рассказал участник АТО.
Водитель маршрутки специально прижал ногу дверью участнику АТО (фото: facebook.com/KyivOperativ)
Пользователей сети возмутила данная ситуация. Вот, что они пишут.
- Воспитательный момент - сгорит быдловозка очередного жлоба и остальным будет наука, Героев войны против РФ нужно возить бесплатно. P.S. Жители Израиля спорят в очереди за честь заплатить за военного!
- На маршруте Киев-Украинка водители просто записывают данные льготников УБД. Без скандалов;
- Человек прошел войну и рисковал своей жизнью, согласно закону, он имеет полное право ехать бесплатно;
- Достаточно жить по закону и тогда у нас все будет OK. А когда наблюдаешь за всем этим… фу мерзость;
- В табло кулаком надо было.
Напомним, конфликт маршрутчика и водителя Mercedes перерос в настоящий боевик.
Ранее Кличко рассказал, когда в Киеве полностью исчезнут маршрутки.