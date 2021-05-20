В Киеве маршрутчик разгневал сеть своим поведением с участником АТО

В Киеве водитель маршрутки №421 Киев-Буча начал возмущаться, когда мужчина подсел в салон на улице Полярной и показал удостоверение участника боевых действий. Водитель заявил, что на межгородской транспорт данное удостоверение не распространяется.

Об этом сообщил ветеран АТО через "Киев Оперативный" в Facebook .

"Я ему ответил, что согласно закону, он должен предоставить услугу в проезде без оплаты. После этого, нарушая все возможны правила дорожного движения по скоростному режиму, перестроения из ряда в ряд, включению сигналов указателей поворота и т.д. - мы подъехали к станции метро "Минская", - рассказал мужчина.

Водитель остановился на остановке, но не захотел открывать дверь, чтобы АТОшник мог выйти.

Когда мужчина в ручном режиме начал открывать дверь, и уже выходил, то водитель резко закрыл дверь, и она прижала ему ногу.

"Водитель ответил, что он случайно, но в ответ получил с кулака по двери", - рассказал участник АТО.

Водитель маршрутки специально прижал ногу дверью участнику АТО (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Пользователей сети возмутила данная ситуация. Вот, что они пишут.