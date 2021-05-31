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У Києві водії маршруток влаштували бійку на зупинці: відео інциденту

Автор: Роман Мирончук

У Києві водії маршруток не поділили зупинку і влаштували бійку серед білого дня. Інцидент стався біля станції метро "Червоний хутір" у понеділок, 31 травня.

Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

На відео видно, як водії розмовляють між собою на підвищених тонах, а потім починають плюватися і штовхатися.

Відео бійки можна подивитися за цим посиланням.

Користувачі мережі прокоментували даний інцидент.

  • І ці чуваки живих людей перевозять ... Моторошно тепер це розуміти;
  • Шльопанці і шорти - це така уніформа?
  • Тепер зрозуміло чому хочуть підняти ціни на проїзд - за шоу потрібно платити. А взагалі - дико!
  • Кращому транспорту бути! Треба відразу по 100 грн робити проїзд. Або по 200. Чим ми гірші Лондона?
  • Розім'ялися зате;
  • Це вже не вперше. Там постійне змагання "хто кого випередить" на "посадку" пасажирів;
  • Можна подумати в водії маршруток йдуть одні академіки;
  • Таке враження, що водій маршрутки і нормальний - несумісні поняття.

Нагадаємо, на трасі Київ-Чернігів стався конфлікт між маршрутником і водієм Mercedes, якого він підрізав. Розборки на дорозі переросли в справжній бойовик.

Ми також писали про те, що в Києві маршрутник розгнівав мережу своєю поведінкою з учасником АТО.

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