У Києві водії маршруток влаштували бійку на зупинці: відео інциденту

У Києві водії маршруток не поділили зупинку і влаштували бійку серед білого дня. Інцидент стався біля станції метро "Червоний хутір" у понеділок, 31 травня.
Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.
На відео видно, як водії розмовляють між собою на підвищених тонах, а потім починають плюватися і штовхатися.
Відео бійки можна подивитися за цим посиланням.
Користувачі мережі прокоментували даний інцидент.
Нагадаємо, на трасі Київ-Чернігів стався конфлікт між маршрутником і водієм Mercedes, якого він підрізав. Розборки на дорозі переросли в справжній бойовик.
Ми також писали про те, що в Києві маршрутник розгнівав мережу своєю поведінкою з учасником АТО.