Подрезал и получил пулю: конфликт маршрутчика и водителя Mercedes перерос в настоящий боевик

На трассе Киев-Чернигов, вблизи с селом Прогресс произошел конфликт между маршрутчиком и водителем Mercedes, которого он подрезал. Мужчина перекрыл движение своим автомобилем, взял пистолет, и водители начали выяснять отношения прямо на дороге.

Водитель Mercedes начал стрелять по маршрутчику из травматического пистолета. При этом его совсем не остановило то, что в маршрутке находились люди.

Стоит отметить, что водитель маршрутки также вышел "на разборки" не с голыми руками. Он взял с собой монтировку.

Пассажиры утверждают, что после всего водитель маршрутки сам достал из ноги пулю и поехал дальше.

Пользователи сети также прокомментировали данный инцидент.