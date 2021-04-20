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Подрезал и получил пулю: конфликт маршрутчика и водителя Mercedes перерос в настоящий боевик

Новина українською → Чернигов, Вторник 20 апреля 2021 07:28
Подрезал и получил пулю: конфликт маршрутчика и водителя Mercedes перерос в настоящий боевик Фото: маршрутка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

На трассе Киев-Чернигов, вблизи с селом Прогресс произошел конфликт между маршрутчиком и водителем Mercedes, которого он подрезал. Мужчина перекрыл движение своим автомобилем, взял пистолет, и водители начали выяснять отношения прямо на дороге.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

Водитель Mercedes начал стрелять по маршрутчику из травматического пистолета. При этом его совсем не остановило то, что в маршрутке находились люди.

Стоит отметить, что водитель маршрутки также вышел "на разборки" не с голыми руками. Он взял с собой монтировку.

Пассажиры утверждают, что после всего водитель маршрутки сам достал из ноги пулю и поехал дальше.

Пользователи сети также прокомментировали данный инцидент.

  • Чак Норрис, не иначе. А вообще, мне очень жаль иногда водителей маршруток, их никто ни во что не ставит. Уверена, ему после этого не то, что больничный не оплатят, а и выходной могут не дать...
  • А что полиция для красоты, подрезал, пиши заявление, что это за танцы с монтировкой и пистолетом, вообще уже полный трэш в стране;
  • Что-то ему пистолет не особо помог. Еще повезло, что маршрутчик не навалял нормально.

Напомним, Кличко рассказал, когда в Киеве полностью исчезнут маршрутки.

Ранее в Одессе маршрутчик сцепился с пассажиром. После чего завязалась жестокая драка.

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