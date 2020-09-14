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В Киеве-водитель неадекват отправил велосипедиста в больницу (жесткое видео)

Автор: Людмила Жукова

В Киеве водитель легковушки спровоцировал ДТП

В Киеве неадекватный водитель выехал на встречную полосу и протаранил автомобиль и велосипедиста. В сети показали видео, на котором водитель красного Matiz въезжает в авто на встречке, что пытается избежать столкновения, но также таранит и велосипедиста. Человек на двухколесном транспорте падает в кусты.

Видеоролик опубликовали на странице Dash Cam Ua в Facebook.

"Крупно не повезло велосипедисту - ехал, никого не трогал и попал на больничную койку", - сказано в сообщении под видео.

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В комментариях украинцы возмутились действиями неадекватного водителя на легковушке. Они считают, что эта авария похожа на смертельное ДТП с актером Михаилом Ефремовым в Москве.

  • Вот! Ехал, никого не трогал, по сторонам не смотрел, а надо было следить за дорожной обстановкой. Береженого Бог бережет!
  • Охрен**ь! При чем тут велосипед? А красная кукушка типа не при делах? Выскочила на встречку, ударила машину, которая пыталась уйти от столкновения, а велосипедист был уже третьим лицом, которому досталось. Однозначно - вина красной машины, которая выехала на встречку - аналог ДТП в Москве Михаила Ефремова!
  • А автомобилисту типа повезло ? Тоже ехал никого не трогал и бац тебе неприятности, головняк, проблемы, расходы !

Как мы ранее сообщали, в Полтавской области микроавтобус сбил двух велосипедистов, есть погибший.

Также мы писали, что в Киеве водитель насмерть сбил двух велосипедистов.

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