У Києві-водій неадекват відправив велосипедиста в лікарню (жорстке відео)

У Києві водій легковушки спровоковував ДТП
У Києві неадекватний водій виїхав на зустрічну смугу і протаранив автомобіль і велосипедиста. У мережі показали відео, на якому водій червоного Matiz в'їжджає в авто на зустрічній, що намагається уникнути зіткнення, але також таранить і велосипедиста. Людина на двоколісному транспорті падає в кущі.
Відеоролик опублікували на сторінці Dash Cam Ua в Facebook.
"Крупно не пощастило велосипедисту - їхав, нікого не чіпав і потрапив на лікарняне ліжко", - сказано в повідомленні під відео.
У Києві водій авто наїхав на велосипедиста
В коментарях українці обурилися діями неадекватного водія на легковику. Вони вважають, що ця аварія схожа на смертельну ДТП з актором Михайлом Єфремовим у Москві.
Як ми раніше повідомляли, у Полтавській області мікроавтобус збив двох велосипедистів, є загиблий.
Також ми писали, що у Києві водій на смерть збив двох велосипедистів.