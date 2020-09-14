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У Києві-водій неадекват відправив велосипедиста в лікарню (жорстке відео)

Автор: Людмила Жукова

У Києві водій легковушки спровоковував ДТП

У Києві неадекватний водій виїхав на зустрічну смугу і протаранив автомобіль і велосипедиста. У мережі показали відео, на якому водій червоного Matiz в'їжджає в авто на зустрічній, що намагається уникнути зіткнення, але також таранить і велосипедиста. Людина на двоколісному транспорті падає в кущі.

Відеоролик опублікували на сторінці Dash Cam Ua в Facebook.

"Крупно не пощастило велосипедисту - їхав, нікого не чіпав і потрапив на лікарняне ліжко", - сказано в повідомленні під відео.

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У Києві водій авто наїхав на велосипедиста

В коментарях українці обурилися діями неадекватного водія на легковику. Вони вважають, що ця аварія схожа на смертельну ДТП з актором Михайлом Єфремовим у Москві.

  • Ось! Їхав, нікого не чіпав, по сторонам не дивився, а треба було стежити за дорожньою обстановкою. Береженого Бог береже!
  • Охр**іти! При чому тут велосипед? А червона зозуля типу не при справах? Вискочила на зустрічку, вдарила машину, яка намагалася піти від зіткнення, а велосипедист був вже третьою особою, якій дісталося. Однозначно - вина червоної машини, яка виїхала на зустрічну смугу - аналог ДТП в Москві Михайла Єфремова!
  • А автомобілісту типу пощастило ? Теж їхав нікого не чіпав і бац тобі неприємності, головняк, проблеми, витрати !

Як ми раніше повідомляли, у Полтавській області мікроавтобус збив двох велосипедистів, є загиблий.

Також ми писали, що у Києві водій на смерть збив двох велосипедистів.

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