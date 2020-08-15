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В Полтавской области микроавтобус сбил двух велосипедистов, есть погибший

Погребы, Суббота 15 августа 2020 22:28
В Полтавской области микроавтобус сбил двух велосипедистов, есть погибший
Фото: аварийный знак (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Погиб один из велосипедистов

В селе Погребы Полтавской области в ночь на 15 августа микроавтобус Volkswagen Transporter сбил велосипедистов, один из них погиб. Авария случилась около 2 часов ночи.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Сообщается, что 57-летний водитель микроавтобуса, житель города Яготин Киевской области, допустил наезд на двух велосипедистов.

В результате ДТП 48-летний велосипедист, житель Кременчугского района, с телесными повреждениями был доставлен в больницу. Второй мужчина-велосипедист погиб на месте.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по квалификационным признакам части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего) УК Украины.

Напомним, в оккупированном Крыму произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием двух автомобилей, в результате аварии пострадали шесть человек.

Отметим, что в Кировоградской области столкнулись два автобуса, в результате чего погибли двое человек и еще 10 человек получили травмы различной степени тяжести.

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