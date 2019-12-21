ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве водитель насмерть сбил двух велосипедистов

Новости » Происшествия     21.12.2019 - 18:59
В Киеве водитель насмерть сбил двух велосипедистов
Фото (t.me/kyivpatrol)

ДТП произошло на Брест-Литовском шоссе

В Киеве на Брест-Литовском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автомобиля Chevrolet и двух велосипедистов, в результате чего велосипедисты погибли на месте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции столицы.

Сообщается, что авария произошла возле остановки общественного транспорта "Пролисок". От полученных травм двое велосипедистов (мужчина и женщина) погибли на месте происшествия.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства ДТП.

Напомним, ранее в Тернопольской области произошла авария с участием двух легковых автомобилей, в результате которой один человек погиб, еще пятеро травмировались.

Кроме этого, в Черкасской области произошло смертельное ДТП. Водитель легковушки не справился с управлением и слетел на обочину, после чего врезался в дерево. В результате один человек погиб, еще два человека получили различные травмы.

Также РБК-Украина писало, что в Запорожской области пьяный полицейский сбил женщину с инвалидностью. Теперь его ожидает суд.

В Киеве мужчина стрелял в прохожих Полиция открыла дело из-за пожара в Киеве
Новости Украины КиевКиевДТП
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь