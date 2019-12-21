В Киеве водитель насмерть сбил двух велосипедистов

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ДТП произошло на Брест-Литовском шоссе

В Киеве на Брест-Литовском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автомобиля Chevrolet и двух велосипедистов, в результате чего велосипедисты погибли на месте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции столицы.

Сообщается, что авария произошла возле остановки общественного транспорта "Пролисок". От полученных травм двое велосипедистов (мужчина и женщина) погибли на месте происшествия.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства ДТП.

Напомним, ранее в Тернопольской области произошла авария с участием двух легковых автомобилей, в результате которой один человек погиб, еще пятеро травмировались.

Кроме этого, в Черкасской области произошло смертельное ДТП. Водитель легковушки не справился с управлением и слетел на обочину, после чего врезался в дерево. В результате один человек погиб, еще два человека получили различные травмы.

Также РБК-Украина писало, что в Запорожской области пьяный полицейский сбил женщину с инвалидностью. Теперь его ожидает суд.