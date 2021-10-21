В Киеве водитель микроавтобуса сбил полицейского, который оформлял ДТП (фото)

Инцидент произошел на улице Луговая возле торгово-развлекательного центра "Караван".

Там патрульные занимались оформлением протокола об аварии и нарушении ПДД, стоя в первой полосе движения. На дороге возникла тянучка.

В это время водитель микроавтобуса, желая объехать затор по правой полосе, выехал, не снижая скорости. Не успев сориентироваться и нажать на тормоза, он наехал на "копа".

На место происшествия прибыла карета экстренки, и медики диагностировали у патрульного закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавшего правоохранителя увезли в больницу скорой медицинской помощи.

В обстоятельствах дорожного инцидента разбиралась следственно-оперативная группа.

Водитель, сбивший полицейского, был задержан.

В Киеве водитель микроавтобуса сбил патрульного, который оформлял ДТП (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)