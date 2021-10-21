У Києві водій мікроавтобуса збив поліцейського, який оформляв ДТП (фото)

У Києві водій мікроавтобуса збив патрульного поліцейського, який в цей час на дорозі оформляв ДТП. В результаті правоохоронець був госпіталізований з травмами голови.
Про це 21 жовтня передає "dtp.kiev.ua" на сторінці в Facebook.
Інцидент стався на вулиці Лугова біля торгово-розважального центру "Караван".
Там патрульні займалися оформленням протоколу про аварію і порушення ПДР, стоячи в першій смузі руху. На дорозі виникла тягучка.
В цей час водій мікроавтобуса, бажаючи об'їхати затор по правій смузі, виїхав, не знижуючи швидкості. Не встигнувши зорієнтуватися і натиснути на гальма, він наїхав на "копа".
На місце події прибула карета екстренки, і медики діагностували у патрульного закриту черепно-мозкову травму. Постраждалого правоохоронця відвезли до лікарні швидкої медичної допомоги.
В обставинах дорожнього інциденту розбиралася слідчо-оперативна група.
Водій, який збив поліцейського, був затриманий.
У Києві водій мікроавтобуса збив патрульного, який оформляв ДТП (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)
Нагадаємо, раніше в серпні у Чернігові збили поліцейського на пішохідному переході, і в результаті наїзду правоохоронець не вижив.
Також повідомлялося, що в травні під Києвом порушник збив поліцейського і влаштував три ДТП.