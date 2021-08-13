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В Чернигове сбили полицейского на пешеходном переходе: он не выжил

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Украина, Пятница 13 августа 2021 01:45
В Чернигове сбили полицейского на пешеходном переходе: он не выжил Фото: в Чернигове насмерть сбили полицейского (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Наталья Скороход

В Чернигове произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате не выжил сотрудник полиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Черниговской области.

Полицейские сообщают о преждевременной утрате - их коллега Олег Шарпатый погиб 12 августа в результате ДТП.

Они уточнили, что трагедия произошла около 21.00 часов в одном из спальных районов Чернигова. На пешеходном переходе 38-летнего инспектора отдела ювенальной превенции Олега Шерпатого сбил легковой автомобиль.

"От полученных телесных повреждений майор полиции погиб на месте происшествия", - сообщают в полиции.

В Чернигове сбили полицейского на пешеходном переходе: он не выжил

Полицейские выражают соболезнование родным и близким своего коллеги.

"Полицейская семья будет помнить его как энергичного, ответственного и профессионального специалиста, который добросовестно служил государству", - говорится в сообщении.

Напомним, что под Харьковом рейсовый автобус попал в ДТП. В салоне находились более 20 пассажиров.

Ранее сообщалось, что во Львове молодой водитель электросамоката попал в ДТП. Его состояние тяжелое.

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