В Чернигове сбили полицейского на пешеходном переходе: он не выжил
В Чернигове произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате не выжил сотрудник полиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Черниговской области.
Полицейские сообщают о преждевременной утрате - их коллега Олег Шарпатый погиб 12 августа в результате ДТП.
Они уточнили, что трагедия произошла около 21.00 часов в одном из спальных районов Чернигова. На пешеходном переходе 38-летнего инспектора отдела ювенальной превенции Олега Шерпатого сбил легковой автомобиль.
"От полученных телесных повреждений майор полиции погиб на месте происшествия", - сообщают в полиции.
Полицейские выражают соболезнование родным и близким своего коллеги.
"Полицейская семья будет помнить его как энергичного, ответственного и профессионального специалиста, который добросовестно служил государству", - говорится в сообщении.
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