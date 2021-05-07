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Под Киевом нарушитель сбил полицейского и устроил три ДТП

Новина українською → Пятница 07 мая 2021 13:27
Под Киевом нарушитель сбил полицейского и устроил три ДТП Фото: водитель-беглец совершил три ДТП (facebook.com/Андрій Небытов)
Автор: РБК-Украина

В городе Вишневое под Киевом водитель устроил сразу три дорожно-транспортных происшествия (ДТП). Это произошло, когда он пытался сбежать от полицейского, который зафиксировал нарушение этим же водителем правил дорожного движения.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов в Facebook.

Так, 6 мая в городе Вишневое на переезде патрульный зафиксировал, что водитель Nissan нарушил правило проезда перекрестка.

"Как все "всегда спешащие наглецы", повернул с крайней правой полосы влево, тем самым, как он думал, оставив "в дураках" весь левый ряд, который стоял в очереди", - написал Небытов.

Патрульный остановил водителя для составления админпротокола. Тот сначала не реагировал, а потом попытался скрыться и совершил наезд на сотрудника полиции.

В результате, убегая, водитель устроил три ДТП. Повреждения получили легковой автомобиль, кроссовер Mazda и мотоцикл.

Водителя задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Сейчас правонарушителю инкриминируют ст. 348 УКУ - Убийство или покушение на убийство работника правоохранительного органа или его близких родственников в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей. Ему грозит лишение свободы на срок от девяти до пятнадцати лет.

Posted by Андрей Небытов on Friday, May 7, 2021

РБК-Украина писало, что в Киеве двое молодых людей из мести подожгли мужчину. Пострадавшего с ожогами 80% тела доставили в больницу, где он скончался.

Ранее в Покровске Донецкой области водитель в состоянии алкогольного опьянения наехал на пешеходов. Двое детей травмированы, а отец девочки погиб.

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