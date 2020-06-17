В Киеве ветер чуть не унес ребенка вместе с деревом (видео)

В среду, 17 июня, в Киеве разыгралась непогода. Мало того, что столицу сильно затопило, так поднялся еще шквальный ветер, который чуть не унес ребенка вместе с деревом.

На Осокорках ветер был такой силы, что ребенку пришлось держаться за дерево. Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Сейчас".

На видео видно, как дует сильный ветер, и ребенок не может идти. Он держался за дерево, пока кто-то из взрослых не забрал его.

В Киеве шквальный ветер чуть не унес ребенка (видео: YouTube)

Стоит отметить, что в столице, как и во многих других городах Украины, непогода наблюдается уже несколько дней. Сегодня на киевских улицах снова появились реки, через которые с трудом пробираются пешеходы и автомобилисты.

В Святошинском районе в одном из домов произошел потоп. Коммунальные службы поставили пластиковое "колено" в металлическую трубу ливнестока и не закрепили его. После того, как "колено" выскочило, вода потекла по всему подъезду. При этом некоторым жителям дома вода затекала в квартиры.

Вчера, 16 июня, в Киеве на девушку обрушилось дерево. Инцидент произошел на улице Гарматной. На место происшествия приехала бригада скорой помощи и госпитализировала пострадавшую.

Кроме того, коммунальщики заявили о 8 сломанных и поваленных деревьев в Шевченковском, Оболонском и Подольском районе.