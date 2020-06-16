В Киеве на девушку упало дерево: фото инцидента

В Киеве на девушку рухнуло дерево (коллаж: РБК-Украина)

В столице Украины дерево рухнуло на девушку

В Киеве сегодня, 16 июня, на девушку упало дерево. Инцидент произошел на улице Гарматной. Девушка получила травмы и ее госпитализировали. Об этом рассказал Виктор Далюк в своем Telegram-канале.

На фотографиях видно, что пострадавшая сидит на асфальте, но травм при этом не заметно. На место происшествия также приехала скорая помощь. Один из фельдшеров бригады осмотрел девушку.

В Киеве на девушку рухнуло дерево (фото: Telegram-канал Виктора Далюка)

Судя по фото, дерево не маленькое и девушке повезло, что оно не упало на нее всем весом.

В Киеве на девушку рухнуло дерево (фото: Telegram-канал Виктора Далюка)

Напомним, вчера в Киеве наблюдалась серьезная непогода. Столицу накрыл мощный ливень с градом. Кроме того, был сильный ветер, который повалил деревья в трех районах города.

Деревья рухнули в Шевченковском, Оболонском и Подольском районе. Работники КП СЗН Шевченковского района заявили, что было 8 сломанных и поваленных деревьев.

Стоит напомнить, что при сильном ветре необходимо быть на чеку и стараться обходить деревья, а также шаткие дома с ненадежными крышами.

Ранее в Днепре за 15 минут выпал месячный осадок. Из-за непогоды в городе было повалено 15 деревьев. Также произошло 14 обрывов линий электротранспорта и еще 12 линий электроснабжения горсвета. Кроме того, было повреждено 7 транспортных средств местных жителей.

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Автор: Роман Мирончук