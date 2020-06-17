У Києві вітер ледь не зніс дитину разом з деревом (відео)

У середу, 17 червня, в Києві розігралася негода. Мало того, що столицю сильно затопило, так піднявся ще шквальний вітер, який ледь не зніс дитину разом з деревом.

На Осокорках вітер був такої сили, що дитині довелося триматися за дерево. Про це повідомляє Telegram-канал "Киев Сейчас".

На відео видно, як дме сильний вітер, і дитина не може йти. Вона трималася за дерево, поки хтось із дорослих не забрав її.

У Києві шквальний вітер мало не зніс дитину (відео: YouTube)

Варто зазначити, що в столиці, як і в багатьох інших містах України, негода спостерігається вже кілька днів. Сьогодні на київських вулицях з'явилися знову річки, через які насилу пробираються пішоходи і автомобілісти.

У Святошинському районі в одному з будинків стався потоп. Комунальні служби поставили пластикове "коліно" в металеву трубу зливостоку і не закріпили його. Після того, як "коліно" вискочило, вода потекла по всьому під'їзду. При цьому деяким мешканцям будинку вода затікала у квартири.

Вчора, 16 червня, у Києві на дівчину звалилося дерево. Інцидент стався на вулиці Гарматній. На місце події приїхала бригада швидкої допомоги і госпіталізувала потерпілу.

Крім того, комунальники заявили про 8 зламаних і повалених дерев у Шевченківському, Оболонському і Подільському районі.