В Киеве вандалы сломали легендарную скульптуру от создателя Пейзажной аллеи

В Киеве вандалы сломали легендарную деревянную скульптуру Балерины, которая простояла на улице Сретенской более 10 лет. Обломки скульптуры обнаружили местные жители и передали их автору.
В данное время неизвестно, возможна ли реставрация или нужно будет создавать новую Балерину. Об этом сообщил скульптор Константин Скритуцкий на своей странице в Facebook.
В Киеве сломали деревянную скульптуру Балерины (фото: facebook.com/skrytutskyy)
Он также отметил, что в конце недели уже запланирована встреча с реставратором. После чего киевлянам сообщат о дальнейшей судьбе Балерины.
В Киеве сломали деревянную скульптуру Балерины (фото: facebook.com/skrytutskyy)
Пользователи сети крайне возмущены действиями вандалов.
Напомним, в Умани вандалы повредили стелу украинским воинам, погибшим на Донбассе.
Ранее под Николаевом вандалы осквернили более 100 могил.