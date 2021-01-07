Под Николаевом вандалы осквернили более 100 могил, и даже - своих родственников

Под Николаевом вандалы разломали более 100 могил (фото: mk.npu.gov.ua)

Перед Новым годом, 30 декабря, староста села Прибугское Николаевской области увидел, что на их сельском кладбище неизвестные вандалы осквернили более 100 могил. Он сразу же сообщил об этом инциденте в полицию.

Вчера, 6 января, полиция установила личность вандала, которым оказался 22-летний местный житель. Молодой человек уже не раз уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и отбывал условный срок наказания. Об этом сообщает полиция Николаевской области.

Под Николаевом вандалы разломали более 100 могил (фото: mk.npu.gov.ua)

Вандал признался, что совершил преступление после того, как выпил большое количество алкоголя, и из-за хулиганских побуждений. При этом, чтобы не подумали на него он разрушил даже могилы собственных родственников.

Под Николаевом вандалы разломали более 100 могил (фото: mk.npu.gov.ua)

Правоохранители подозревают, что у злоумышленника вероятно был сообщник, который тоже живет в селе Прибугское.

Под Николаевом вандалы разломали более 100 могил (видео: YouTube)

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 297 УК Украины "Надругательство над могилой". Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, во Львове туристы разрисовали мемориал Героев Небесной сотни. Вандалов застали "на горячем" сотрудники полиции, которые в это время проезжали мимо.

Ранее в Киеве вандалы осквернили памятник воинам, погибшим на Донбассе. Инцидент произошел в Шевченковском районе столицы возле станции метро "Берестейская".