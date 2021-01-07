ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Под Николаевом вандалы осквернили более 100 могил, и даже - своих родственников

Николаев, Четверг 07 января 2021 16:24
Под Николаевом вандалы осквернили более 100 могил, и даже - своих родственников
Под Николаевом вандалы разломали более 100 могил (фото: mk.npu.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Перед Новым годом, 30 декабря, староста села Прибугское Николаевской области увидел, что на их сельском кладбище неизвестные вандалы осквернили более 100 могил. Он сразу же сообщил об этом инциденте в полицию.

Вчера, 6 января, полиция установила личность вандала, которым оказался 22-летний местный житель. Молодой человек уже не раз уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и отбывал условный срок наказания. Об этом сообщает полиция Николаевской области.

Под Николаевом вандалы осквернили более 100 могил, и даже - своих родственников

Под Николаевом вандалы разломали более 100 могил (фото: mk.npu.gov.ua)

Вандал признался, что совершил преступление после того, как выпил большое количество алкоголя, и из-за хулиганских побуждений. При этом, чтобы не подумали на него он разрушил даже могилы собственных родственников.

Под Николаевом вандалы осквернили более 100 могил, и даже - своих родственников

Под Николаевом вандалы разломали более 100 могил (фото: mk.npu.gov.ua)

Правоохранители подозревают, что у злоумышленника вероятно был сообщник, который тоже живет в селе Прибугское.

Под Николаевом вандалы разломали более 100 могил (видео: YouTube)

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 297 УК Украины "Надругательство над могилой". Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, во Львове туристы разрисовали мемориал Героев Небесной сотни. Вандалов застали "на горячем" сотрудники полиции, которые в это время проезжали мимо.

Ранее в Киеве вандалы осквернили памятник воинам, погибшим на Донбассе. Инцидент произошел в Шевченковском районе столицы возле станции метро "Берестейская".

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь Николаевская областьвандализм

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь