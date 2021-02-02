У Києві вандали зламали легендарну скульптуру від творця Пейзажної алеї

У Києві вандали зламали легендарну дерев'яну скульптуру Балерини, яка простояла на вулиці Стрітенській більше ніж 10 років. Уламки скульптури виявили місцеві жителі і передали їх автору.
Зараз невідомо, чи можлива реставрація чи потрібно буде створювати нову Балерину. Про це повідомив скульптор Костянтин Скритуцький на своїй сторінці в Facebook.
У Києві зламали дерев'яну скульптуру Балерини (фото: facebook.com/skrytutskyy)
Він також зазначив, що в кінці тижня вже запланована зустріч з реставратором. Після чого киянам повідомлять про подальшу долю Балерини.
У Києві зламали дерев'яну скульптуру Балерини (фото: facebook.com/skrytutskyy)
Користувачі мережі вкрай обурені діями вандалів.
Нагадаємо, в Умані вандали пошкодили стелу українським воїнам, загиблим на Донбасі.
Раніше під Миколаєвом вандали осквернили більше ніж 100 могил.