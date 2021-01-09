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В Умани вандалы повредили стелу украинским воинам, погибшим на Донбассе: ничего святого

Умань, Суббота 09 января 2021 14:20
В Умани вандалы повредили стелу украинским воинам, погибшим на Донбассе: ничего святого
В Умани повредили стелу погибшим бойцам АТО (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Умани вандалы повредили стелу украинским военным - участникам АТО, погибшим на Донбассе. Неизвестные сломали прожектор для подсветки Обелиска Славы, а также похитили несколько фотографий героев.

Об инциденте проинформировали на Facebook-странице исполкома Уманского городского совета.

Сообщается, что очередной акт вандализма в городе произошел ночью в пятницу.

Так, злоумышленники, помимо повреждения конструкции в память о бойцах ВСУ, украли также 3 фото погибших защитников Украины.

Общественная организация "Семей участников АТО "Родина Героя" вместе с отделом жилищно-коммунального хозяйства Уманского горсовета направили по факту вопиющего инцидента заявления в местный отдел полиции ГУНП в Черкасской области относительно начала досудебного расследования.

"Уманчане! В очередной раз призываем быть ответственными жителями своего города!" - говорится в публикации

Также в сети показали фото с места происшествия.

В Умани вандалы повредили стелу украинским воинам, погибшим на Донбассе: ничего святогоВ Умани вандалы повредили стелу украинским воинам, погибшим на Донбассе: ничего святого

В Умани вандалы повредили стелу погибшим на Донбассе бойцам АТО (фото: facebook.com/vykonkomumr)

В сети гневно отреагировали на инцидент и возмущаются подобной выходке вандалов. Также звучат призывы установить в городе больше видеокамер, чтобы быстрее находить злоумышленников, а также предупреждать подобные эксцессы.

  • Только поступки по-настоящему раскрывают человека на стороне добра и зла. Стыдно. З тех, кто это сделал. Стыдно перед родными погибших... Стыдно и грустно...
  • Где камеры? Найти и в АТО, пусть там проявляет свое мужество
  • Больше вебкамер по городу нужно установить
  • Ужас! Слов не хватает!
  • Таких невозможно назвать людьми!
  • Ум нужен, а не камеры. Нет ничего святого.
  • Мерзость!
  • Не хватает слов! Сегодня наверное нет ничего святого!
  • Уроды!

Ранее сообщалось, что недавно в Киеве вандалы осквернили памятник воинам, погибшим на Донбассе.

Также мы писали о том, что во Львове туристы разрисовали мемориал Героев Небесной сотни.

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