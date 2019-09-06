В Киеве уволят всех кондукторов: почему это произойдет

В транспорте Киева исчезнут все кондукторы. Дело в том, что работники попадают под сокращение с 1 ноября 2019 года. Коммунальное предприятие "Киевпастранс" увольняет всех 1100 человек в связи с переходом на автоматизированную систему контроля оплаты проезда. Теперь украинцы смогут воспользоваться электронным билетом в транспорте. Об этом сообщает "КиевВласть".

На предприятии уверяют, что кондукторы не уйдут в никуда, им предложат другие должности в КП. Также им должны выплатить выходное пособие.

Стоит отметить, что контролеров постепенно сокращали на протяжении последних трех лет. Так, по состоянию на начало 2017 года по факту в “Киевпастрансе” работало 1257 кондукторов (по штату 1873 единиц), на начало 2018 года – 1123 (по штату 1847 единиц), а на 1 июля текущего года – уже 1088 (по штату 1767 единиц).

К слову, 30 октября в Киеве завершается тестирование электронного билета и общественный транспорт столицы полностью перейдет на автоматизированную систему оплаты проезда.

Фото: с 1 ноября проезд в Киеве возможен будет по электронному билету (ukrinform.ru)

С 1 ноября 2019 года оплатить проезд можно будет только с помощью Е-билета.

Как мы ранее писали, в Киеве с 1 ноября прекратят продажу бумажных билетов в наземном транспорте.

Отметим, в начале августа в Киеве появились первые маршрутки с валидаторами для электронного билета.