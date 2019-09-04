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Киев отказывается от бумажных билетов в транспорте с 1 ноября

Новости » Общество    04.09.2019 - 15:09
Киев отказывается от бумажных билетов в транспорте с 1 ноября
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Киевский транспорт переходит на электронный билет

В Киеве с 1 ноября прекратят продажу бумажных билетов в наземном транспорте. Об этом сообщил директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров, передает местный сайт 44.ua.

По его словам, с 1 ноября общественный наземный транспорт Киева полностью переходит на электронный билет. Кроме того, в метро с этого дня перестанут продавать жетоны и зеленые бесконтактные карточки.

"С 1-го ноября в метро еще можно будет пользоваться жетонами и бесконтактной зеленой картой, но приобрести их будет уже нельзя. Так что с 1-го ноября мы хотим дать киевлянам возможность по полной пользоваться е-билетом", - сказал Назаров.

Также сообщается, что после внедрения электронного билета в транспорте исчезнут кондукторы. Вместо них будут работать контролеры с устройствами для проверки оплаты проезда. Кроме того, в ноябре полностью запустят оплату проезда банковской карточкой.

Напомним, ранее сообщалось, что жетоны и разовые билеты на общественном транспорте Киева заменят также билеты с QR-кодами. Их можно будет приобрести в боксах самообслуживания и кассах киевского метрополитена.

Отметим, в начале августа в Киеве появились первые маршрутки с валидаторами для электронного билета.

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