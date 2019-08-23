В Киеве ряд станций отказались от карточки метро

Фото: карта метро Киева (unian.net)

Метро внедряет электронный билет и карты Kyiv Smart Card

Десять станций метро Киева отказались от продажи и пополнения карты метро из-за внедрения электронного билета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу киевского метрополитена в Facebook.

Отмечается, что карта метро не будет продаваться и пополняться в кассах следующих станций:

"Крещатик" (центральный выход)

"Театральная"

"Майдан Независимости"

"Академгородок" (выход к магазину NOVUS)

"Лесная"

"Арсенальная"

"Теремки" (выход к ТЦ "Магелан")

"Сырец"

"Почайна" (выход к ул. С.Бандеры)

"Площадь Льва Толстого".

В то же время, в этих кассах можно купить и пополнить Kyiv Smart Card. Ранее записанные поездки на карточке метро можно использовать как обычно.

Напомним, ранее в киевском метрополитене уточнили информацию о работе центральных станций метро 23 и 24 августа. Некоторые из них будут временно закрыты для входа-выхода.

Ранее сообщалось, что в Киеве на День Независимости изменят маршруты автобусов и троллейбусов, а также перекроют центральные дороги.