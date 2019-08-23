В Киеве ряд станций отказались от карточки метро

Метро внедряет электронный билет и карты Kyiv Smart Card
Десять станций метро Киева отказались от продажи и пополнения карты метро из-за внедрения электронного билета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу киевского метрополитена в Facebook.
Отмечается, что карта метро не будет продаваться и пополняться в кассах следующих станций:
В то же время, в этих кассах можно купить и пополнить Kyiv Smart Card. Ранее записанные поездки на карточке метро можно использовать как обычно.
Напомним, ранее в киевском метрополитене уточнили информацию о работе центральных станций метро 23 и 24 августа. Некоторые из них будут временно закрыты для входа-выхода.
Ранее сообщалось, что в Киеве на День Независимости изменят маршруты автобусов и троллейбусов, а также перекроют центральные дороги.