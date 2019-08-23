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В Киеве ряд станций отказались от карточки метро

Новости » Общество    23.08.2019 - 23:27
В Киеве ряд станций отказались от карточки метро
Фото: карта метро Киева (unian.net)

Метро внедряет электронный билет и карты Kyiv Smart Card

Десять станций метро Киева отказались от продажи и пополнения карты метро из-за внедрения электронного билета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу киевского метрополитена в Facebook.

Отмечается, что карта метро не будет продаваться и пополняться в кассах следующих станций:

  • "Крещатик" (центральный выход)
  • "Театральная"
  • "Майдан Независимости"
  • "Академгородок" (выход к магазину NOVUS)
  • "Лесная"
  • "Арсенальная"
  • "Теремки" (выход к ТЦ "Магелан")
  • "Сырец"
  • "Почайна" (выход к ул. С.Бандеры)
  • "Площадь Льва Толстого".

В то же время, в этих кассах можно купить и пополнить Kyiv Smart Card. Ранее записанные поездки на карточке метро можно использовать как обычно.

Напомним, ранее в киевском метрополитене уточнили информацию о работе центральных станций метро 23 и 24 августа. Некоторые из них будут временно закрыты для входа-выхода.

Ранее сообщалось, что в Киеве на День Независимости изменят маршруты автобусов и троллейбусов, а также перекроют центральные дороги.

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