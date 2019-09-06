У Києві звільнять всіх кондукторів: чому це станеться

У транспорті Києва зникнуть всі кондуктори. Справа в тому, що працівники потрапляють під скорочення з 1 листопада 2019 року. Комунальне підприємство "Київпастранс" звільняє всіх 1100 осіб у зв'язку з переходом на автоматизовану систему контролю оплати проїзду. Тепер українці зможуть скористатися електронним квитком у транспорті. Про це повідомляє "КиевВласть".

На підприємстві запевняють, що кондуктори не підуть в нікуди, їм запропонують інші посади в КП. Також їм мають виплатити вихідну допомогу.

Варто відзначити, що контролерів поступово скорочували протягом останніх трьох років. Так, станом на початок 2017 року по факту в "Київпастрансі" працювало 1257 кондукторів (за штатом 1873 одиниць), на початок 2018 року – 1123 (за штатом 1847 одиниць), а на 1 липня поточного року – вже 1088 (за штатом 1767 одиниць).

До речі, 30 жовтня в Києві завершується тестування електронного квитка і громадський транспорт столиці повністю перейде на автоматизовану систему оплати проїзду.

Фото: з 1 листопада проїзд у Києві буде можливий за електронним квитком (ukrinform.ru)

З 1 листопада 2019 року оплатити проїзд можна буде тільки за допомогою Е-квитка.

Як ми раніше писали, в Києві з 1 листопада припинять продаж паперових квитків в наземному транспорті.

Зазначимо, на початку серпня в Києві з'явилися перші маршрутки з валідаторами для електронного квитка.