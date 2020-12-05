В Киеве установят сразу три елки: где будут новогодние деревья и как их украсят

В Киеве будет сразу три новогодние елки (иллюстративное фото: РБК-Украина)

Новый год и Рождество в Киеве в этом году будут праздновать с соблюдением карантина. Вместо традиционной зоны на Софийской площади в центре города проложат новогодний сказочный маршрут. На нем установят три новогодние елки, которые будут искусственными.

Как рассказал организатор новогодних празднований в столице, основатель проекта FolkUkraine Игорь Добруцкий в программе "Утро по-киевски" на телеканале "Киев", главная елка страны традиционно будет на Софийской площади. Кроме того, киевлян и гостей города ждет еще два новогодних дерева - главная елка города в 20 метров возле Арки дружбы народов, центральная елка Подола, высотой 18 метров, на Контрактовой площади.

Организаторы гуляний обещают, что елки будут оформлены с соблюдением нынешней тематики "Сказочного леса". Так, елки украсят в стиле полигональной хрустальной игрушки и в петриковской росписи.

Кроме того, в 2020 году зажжения главной елки страны состоится онлайн, без традиционного парада.

Также Игорь Добруцкий раскрыл детали нового маршрута, который протянется от Арки дружбы народов, через пешеходно-велосипедный мост, парк "Владимирская горка", Аллея художников, Андреевский спуск и до Контрактовой площади.

Добруцкий заверил, что маршрут разработан с карантинными требованиями: будут следить за соблюдением социальной дистанции и не будут устраивать фуд-кортов и концертов. Для новогодней атмосферы включат фоновую музыку.

"Будет что-то подобное на "терренкур" – новогодняя дорожка, по которой можно будет гулять, соблюдая социальную дистанцию. Она объединит несколько локаций: Софийскую площадь, Стеклянный мост, Арку Дружбы народов, Владимирскую горку, аллею художников, Андреевский спуск и Контрактовую площадь. По дороге можно будет купить чай, глинтвейн и вкусности. Но новогодней еды в этот раз не будет", – поделился организатор новогодних гуляний.

На Софийской площади также установят виртуальную резиденцию святого Николая. Там малыши смогут загадать желание и виртуально пообщаться с Николаем.

Напомним, в Киеве уже определились с новогодними праздничными мероприятиями и подробно рассказали, какими будут гуляния.

Также ранее в КГГА сообщили, какие мероприятия на Новый год и Рождество в столице попадут под строгий запрет.