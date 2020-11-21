Новый год в Киеве 2020: какие мероприятия попадут под строгий запрет

На Новый год в Киеве будут соблюдать карантин (иллюстративное фото: pixabay.com)

Новый год в Киеве в 2020 году будет без массовых гуляний

Новый год и Рождество в Киеве в этом году в связи с пандемией коронавируса будут праздновать без концертов и массовых гуляний. Организаторы сейчас работают над традиционным зажиганием елки, которое происходит ежегодно на Святого Николая.

По словам советника мэра Киева, секретаря штаба с ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимира Бондаренко, жителям и гостям столицы будут рекомендовать воздержаться от массовых гуляний на Новый год ради безопасности.

Бондаренко также посоветовал горожанам не ожидать большие гуляния, ведь в этом году организаторы устроят их в более спокойном темпе, чем это было обычно.

"Я думаю, что точно больших гуляний нам ожидать не стоит. Елка, конечно, будет, дух Нового года, дух Рождества будет. Но без массовых гуляний. Город будет призывать к тому, чтобы массовых гуляний также не было", – сказал Владимир Бондаренко в эфире телеканала Obozrevatel TV.

Чиновник отметил, что согласно прогнозам, Украину может накрыть пик заболеваемости коронавирусом именно перед новогодними праздниками, поэтому карантинные ограничения будут актуальными. Но Бондаренко выразил надежду, что все же к концу декабря стране удастся преодолеть новую волну COVID-19.

Напомним, ранее основатель проекта FolksUkraine Игорь Добруцкий рассказал, что фудкортов в Киеве на Новый год не будет, не планируют и концертов и массовых гуляний, но символ праздника - елка все-таки будет.

Как мы ранее писали, в столице определились с новогодними праздничными мероприятиями.