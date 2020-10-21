Как в Киеве будут праздновать Новый год 2021: рекордная елка и лимит на посетителей

Новогодняя ярмарка на Софийской площади (фото: РБК-Украина)

В столице определились с новогодними праздничными мероприятиями

В Киеве Новый год 2021 будут отмечать в условиях пандемии и карантинных ограничений, и многие привычные элементы торжества придется отменить. Однако важнейший символ главного зимнего праздника - новогоднюю елку на Софийской площади - все равно установят, причем дерево обещают рекордно высокое.

Кроме того, в столице не откажутся и от традиционной ярмарки, но работать она будет по особым правилам. Об этом передает ТСН.

Само празднование Нового года и организация мероприятий в Киеве должно обойтись в 35 миллионов гривен, причем почти все средства предоставят меценаты, а из городской казны уйдет только 200 тысяч.

Как будут праздновать Новый год в Киеве во время карантина

Киевские чиновники заверили, что в этот раз хвойная красавица возле Софии Киевской будет высотой более 30 метров. Правда, дерево впервые в этом году решили установить уже искусственное. Начинать работы по монтажу хотят в ноябре.

Запланировано, что в основе елки будет гигантский пень с фотозоной и сказочными персонажами.

Всю территорию площади, где будет организован новогодний городок, накроют куполом с иллюминацией.

Для украшения новогодней елки и всего "городка" пойдет 20 километров гирлянд.

На посещение киевлянами и гостями столицы такой праздничной ярмарки на площади будет установлен лимит на количество посетителей: только до ста человек.

Там же на площади также организуют точки с продажей горячих напитков и угощений, но продавать с лотков будут на вынос. Традиционного фудкорта не будет.

Музыка в "городке" ожидается только фоновая - от живых концертов и выступлений решили отказаться.

Напомним, что в Украине недавно продлили карантин и ввели новые запреты в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом.

Также сообщалось, что в Украине решением Кабинета министров ограничат число участников массовых собраний.