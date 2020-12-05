У Києві встановлять одразу три ялинки: де будуть новорічні дерева і як їх прикрасять

У Києві буде одразу три новорічні ялинки (ілюстративне фото: РБК-Україна)

Новий рік і Різдво в Києві цього року будуть святкувати з дотриманням карантину. Замість традиційної зони на Софійській площі центром міста прокладуть новорічний казковий маршрут. На ньому встановлять три новорічні ялинки, які будуть штучними.

Як розповів організатор новорічних святкувань у столиці, засновник проєкту FolkUkraine Ігор Добруцький в програмі "Ранок по-київськи" на телеканалі "Київ", головна ялинка країни традиційно буде на Софійській площі. Окрім того, на киян та гостей міста чекає ще два новорічних дерева - головна ялинка міста у 20 метрів біля Арки дружби народів, центральна ялинка Подолу, висотою 18 метрів, на Контрактовій площі.

Організатори гулянь обіцяють, що ялинки будуть оформлені з дотриманням цьогорічної тематики "Казкового лісу". Так, ялинки прикрасять у стилі полігональної кришталевої іграшки та в петриківському розписі.

Крім того, у 2020 році засвічення головної ялинки країни відбудеться онлайн, без традиційного параду.

Також Ігор Добруцький розкрив деталі нового маршруту, який протягнеться від Арки дружби народів, через пішохідно-велосипедний міст, парк "Володимирська гірка", Алею художників, Андріївський узвіз та до Контрактової площі.

Добруцький запевнив, що маршрут розроблено з карантинними вимогами: стежитимуть за дотриманням соціальної дистанції і не влаштовуватимуть фудкортів і концертів. Для новорічної атмосфери увімкнуть фонову музику.

"Буде щось подібне на "теренкур" – новорічна доріжка, якою можна буде гуляти, дотримуючися соціальної дистанції. Вона об’єднає декілька локацій: Софійську площу, Скляний міст, Арку Дружби народів, Володимирську гірку, алею художників, Андріївський узвіз та Контрактову площу. Дорогою можна буде купити чай, глінтвейн та смаколики. Але новорічної їжі цього разу не буде", – поділився організатор новорічних гулянь.

На Софійській площі також встановлять віртуальну резиденцію святого Миколая. Там малеча зможе загадати бажання і віртуально поспілкуватися з Миколаєм.

Нагадаємо, у Києві вже визначилися з новорічними святковими заходами і детально розповіли, яким буде гуляння.

Також раніше у КМДА повідомили, які заходи на Новий рік і Різдво у столиці потраплять під сувору заборону.