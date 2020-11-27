В Киеве устанавливают главную елку Украины: какая будет новогодняя красавица

Новогодняя елка в Киеве на Софийской площади (фото: РБК-Украина)

Киевская елка-2020 будет высотой под 30 метров

В Киеве начали монтаж главной новогодней елки Украины - хвойную красавицу устанавливают на Софийской площади в центре столицы

Об этом 27 ноября передали на Telegram-канале "Kyiv LIVE".

Само оборудование на площадь завезли еще в четверг, а сегодня работники уже почти полностью соорудили основу праздничного дерева, который называют "стаканом".

Именно в нем и будет закреплена новогодняя елка-2020.

В Киеве начали устанавливать новогоднюю елку на Софийской площади (фото: t.me/K_L_I_V_E)

В этом году киевская ель будет искусственной, а высотой достигать 30 метров.

Дерево планируют украсить белыми и зелеными гирляндами, а также игрушками отечественного производства, на которых будут изображены лесные образы и фигурки сказочных персонажей, животных. Саму праздничную "новогоднюю ярмарку" на Софийской площади накроют куполом с иллюминацией.

Организаторы проекта FolksUkraine также хотят установить около елки "интерактивный пенек" с дверью, на фоне которого можно будет устраивать яркую фотосессию.

В этом году из-за карантинных ограничений в связи с коронавирусом было решено отказаться от традиционных фудкортов на Софийской площади.

Отметим, что в некоторых городах из-за карантина решили не устанавливать новогодние елки. Так, в Виннице отменили главную елку, а празднования будут онлайн.

Ранее мы рассказывали, как собираются отпраздновать Новый год в Киеве 2020 и какие мероприятия попадут под строгий запрет.