У Києві встановлюють головну ялинку України: якою буде новорічна красуня

Новорічна ялинка у Києві на Софійській площі (фото: РБК-Україна)

Київська ялинка-2020 буде заввишки 30 метрів

У Києві почали монтаж головної новорічної ялинки України - хвойну красуню встановлюють на Софійській площі в центрі столиці

Про це 27 листопада передали на Telegram-каналі "Kyiv LIVE".

Саме обладнання на площу завезли ще у четвер, а сьогодні працівники вже майже повністю спорудили основу святкового дерева, яку називають "склянкою".

Саме в ній і буде закріплена новорічна ялинка-2020.

У Києві почали встановлювати новорічну ялинку на Софійській площі (фото: t.me/K_L_I_V_E)

У цьому році київська ялинка буде штучною, а висотою сягати 30 метрів.

Дерево планують прикрасити білими та зеленими гірляндами, а також іграшками вітчизняного виробництва, на яких будуть зображені лісові образи та фігурки казкових персонажів, тварин. Сам святковий "новорічний ярмарок" на Софійській площі накриють куполом з ілюмінацією.

Організатори проекту FolksUkraine також хочуть встановити біля ялинки "інтерактивний пеньок" з дверима, на тлі якого можна буде влаштовувати яскраву фотосесію.

У цьому році через карантинні обмеження у зв'язку з коронавірусом було вирішено відмовитися від традиційних фудкортів на Софійській площі.

Зазначимо, що в деяких містах через карантин вирішили не встановлювати новорічні ялинки. Так, у Вінниці скасували головну ялинку, а святкування будуть онлайн.

Раніше ми розповідали, як збираються відсвяткувати Новий рік у Києві 2020 і які заходи потраплять під сувору заборону.