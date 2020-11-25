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В Виннице отменили главную елку, празднования будут онлайн

Винница, Среда 25 ноября 2020 10:03
В Виннице отменили главную елку, празднования будут онлайн
Фото: главная городская елка (vezha.ua)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 25 ноября, мэр Винницы Сергей Моргунов заявил, что в городе не будут устанавливать главную новогоднюю елку из-за пандемии коронавируса. Также все празднования будут переведены в онлайн-формат.

Об этом Сергей Моргунов сообщил на своей странице в Facebook.

"Я искренне желаю, чтобы новогодние праздники жители встретили не в больнице, а в семейном кругу. И не подвергали себя и родных опасности подхватить вирус. Поэтому в этом году главной винницкой елки в Центральном парке им. Леонтовича не будет, а праздничные мероприятия будут перенесены в онлайн-формат", - написал Моргунов.

Он также добавил, что такое решение было принято из-за дискуссии, которая началась среди горожан о целесообразности установки елки.

"Даже есть несколько петиций относительно этого. Одни жители громады считают, что в этом году главную елку Виннице ставить не нужно, и лучше эти ресурсы направить на больницы для борьбы с COVID-19. Другие наоборот за сохранение этой традиции", - пояснил городской глава.

Однако магистральные улицы Винницы все же украсят иллюминацией, а на Площади Независимости города установят вертеп.

Напомним, ранее сообщалось, что Новый год и Рождество в Киеве в этом году в связи с пандемией коронавируса будут праздновать без концертов и массовых мероприятий, однако новогоднюю елку все же установят.

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