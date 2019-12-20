В Киеве устал еще один мост: прогноз прочности конструкции

Мост Патона (фото: РБК-Украина)

На мосту Патона действует ограничение движения до 23 декабря

На мосту Патона проседает покрытие. Эксперты зафиксировали разрушение плиты автопроезда, поэтому было принято решение начать аварийно-восстановительные работы. Эксперты рассказали насколько прочная конструкция моста и сколько она еще сможет простоять. Об этом сообщает "КП в Украине".

Эксперт Валерий Позняков рассказал, что проблемы металлоконструкций моста связаны с тем, что он ржавеет. Это происходит из-за деформационных швов, которых на мосту Патона целых шесть штук.

В 2013 году на мосту проводили ремонт тротуаров и весь строительный мусор упал в низ и частично разрушил смотровые проходы, без которых сложно провести полноценный осмотр сооружения. Эксперт считает, что на мосту есть разрушения, как в бетоне, так и в арматуре. Но несмотря на это нельзя сказать, что конструкция скоро рухнет, поскольку сроки эксплуатации моста можно значительно продлить.

На мосту можно поменять железобетонные плиты на металлические, которые легче. В таком случае нагрузка на мост уменьшиться и повысится его работоспособность. При этом все эти действия можно сделать, не останавливая движение на мосту.

Эксперт отметил, что худшее, что сейчас может произойти с мостом, так это аварийная остановка. Но власти города уже объявили тендер на восстановление смотровых проходов и детальное обследование моста Патона.

По словам инженера-проектировщика Георгия Росновского, строители сейчас добавят дополнительный асфальт сверху, и это только увеличит нагрузку на мост.

Другой эксперт Дмитрий Беспалов утверждает, что когда проектировался мост Патона, то рассчитывалось, что его пропускная способность будет около 20-30 тысяч автомобилей в сутки, но сейчас по нему ежедневно проезжает большее 100 тысяч машин.

Поэтому срок эксплуатации мостов, которые строили в Киеве сократился со 100 лет до 65-70. Стоит отметить, что мосту Патона уже 66 лет.