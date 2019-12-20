У Києві втомився ще один міст: прогноз міцності конструкції

Міст Патона (фото: РБК-Україна)

На мосту Патона діє обмеження руху до 23 грудня

На мосту Патона просідає покриття. Експерти зафіксували руйнування плити автопроїзду, тому було прийнято рішення розпочати аварійно-відновлювальні роботи. Експерти розповіли наскільки міцна конструкція моста і скільки вона ще зможе простояти. Про це повідомляє "КП в Україні".

Експерт Валерій Позняків розповів, що проблеми металоконструкцій мосту пов'язані з тим, що він іржавіє. Це відбувається через деформаційні шви, яких на мосту Патона цілих шість штук.

У 2013 році на мосту проводили ремонт тротуарів і все будівельне сміття впало в низ і частково зруйнувало оглядові проходи, без яких складно провести повноцінний огляд споруди. Експерт вважає, що на мосту є руйнування, як у бетоні, так і в арматурі. Але незважаючи на це не можна сказати, що конструкція скоро впаде, оскільки терміни експлуатації мосту можна значно продовжити.

На мосту можна поміняти залізобетонні плити на металеві, які легше. В такому випадку навантаження на міст зменшитися і підвищиться його працездатність. При цьому всі ці дії можна зробити, не зупиняючи рух на мосту.

Експерт зазначив, що найгірше, що зараз може статися з мостом, так це аварійна зупинка. Але влада міста вже оголосили тендер на відновлення оглядових проходів і детальне обстеження мосту Патона.

За словами інженера-проектувальника Георгія Росновського, будівельники зараз додадуть додатковий асфальт зверху, і це тільки збільшить навантаження на міст.

Інший експерт Дмитро Беспалов стверджує, що коли проектувався міст Патона, то розраховувалося, що його пропускна спроможність буде близько 20-30 тисяч автомобілів на добу, але зараз по ньому щодня проїжджає більше 100 тисяч машин.

Тому термін експлуатації мостів, які будували в Києві скоротився зі 100 років до 65-70. Варто зазначити, що мосту Патона вже 66 років.