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В Киеве умер известный украинский режиссер: был руководителем театра на Подоле

Автор: Роман Мирончук

Виталий Малахов ушел из жизни возрасте 67 лет. Он был украинским театральным режиссером и художественным руководителем Киевского драматического театра на Подоле.

О смерти режиссера рассказала его дочь телеведущая и актриса Даша Малахова в Facebook.

"19.07.1954 - 04.11.2021. Лети, родной мой", - написала Малахова, указав годы жизни своего отца.

Виталий Малахов (фото: facebook.com/dasha.malakhova)

Известно, что 26 октября Виталия Малахова положили в больницу. У него начался сепсис. Режиссер находился в тяжелом состоянии в реанимации. Ему должны были имплантировать искусственную почку.

Пользователи сети оставили свои соболезнования и слова поддержки Даше Малаховой.

  • О, Господи!!! Один из немногих кто сумел сделать очень много и как человек, и как творец! Театр осиротел! Дашенька, Наташа, мои самые искренние соболезнования!!!
  • Очень больно. Царствие тебе небесное, мой дорогой! Держись, Даша, мы все делим твое горе;
  • Родная, соболезную. Папа замечательный у тебя;
  • Соболезную всей семье… Даша…
  • Мы с тобой. Он был великим человеком;
  • Даша, прими мои соболезнования. Светлый человек и профессионал;
  • Даша, соболезную искренне. Великий человек прожил достойную жизнь, оставил след после себя и любовь в сердцах. Желаю вашей семье сил пережить утрату.

Напомним, на днях скончался известный украинский режиссер Дмитрий Мухарский.

Ранее умер звезда культовой "Бригады" Дмитрий Гуменецкий.

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Киев