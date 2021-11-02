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В семье Антина Мухарского горе: умер его известный отец

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Вторник 02 ноября 2021 16:36
В семье Антина Мухарского горе: умер его известный отец Коллаж РБК-Украина: ушел из жизни Дмитрий Мухарский
Автор: Роман Мирончук

Дмитрий Мухарский умер. Известному украинскому режиссеру было 86 лет. Много лет он работал режиссером-постановщиком в государственной организации "Укрконцерт" из которой вышли многие известные сегодня артисты шоу-бизнса.

О смерти Мухарского сообщил его сын писатель и музыкант Антин Мухарский на своей странице в Facebook.

"Прощай, отец! Спасибо за жизнь!" - написал он.

Антин также рассказал о последнем дне отца, который вместе с женой и младшим сыном пошли в кино, а потом в ресторан. Они успели еще погулять по торговому центру.

А потом случился инсульт. Дмитрию сделали сложную операцию, ввели в искусственную кому, но через несколько дней он умер. О страшной новости Антину рассказала мама по телефону.

В семье Антина Мухарского горе: умер его известный отец

Дмитрий Мухарский (фото: facebook.com/AntinMykharskyi)

"Говорят, "мир опустел без тебя"... Нет, папа, это не так! Ты оставил после себе мир полон счастья, добра и любви! Жизнь действительно прекрасна, поскольку ты делал ее такой во все годы своей жизни, а Бог тебе отпустил их почти 90!!!" - отметил Мухарский.

Он также рассказал, что все восхищались тем, как его отец держал себя в безупречной физической форме. До конца жизни он делал жим штанги лежа, а в 75 лет стал чемпионом по бодибилдингу среди ветеранов.

"Отец поставил десятки театрализованных представлений и казачьих праздников по всей Украине. Организовал тысячи концертов. А еще он умел рассказывать истории так, что все хватались за животы в конвульсиях смеха", - добавил он.

Напомним, Антин Мухарский внезапно обратился к русскоязычным украинцам.

Ранее умер известный украинский актер Алексей Колесник.

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Антин Мухарский
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