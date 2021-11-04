У Києві помер відомий український режисер: був керівником театру на Подолі

Віталій Малахов пішов з життя у віці 67 років. Він був українським театральним режисером і художнім керівником Київського драматичного театру на Подолі.
Про смерть режисера розповіла його дочка телеведуча і актриса Даша Малахова в Facebook.
"19.07.1954 - 04.11.2021. Лети, рідний мій", - написала Малахова, вказавши роки життя свого батька.
Віталій Малахов (фото: facebook.com/dasha.malakhova)
Відомо, що 26 жовтня Віталія Малахова поклали в лікарню. У нього почався сепсис. Режисер перебував у важкому стані в реанімації. Йому повинні були імплантувати штучну нирку.
Користувачі мережі залишили свої співчуття і слова підтримки Даші Малаховій.
Нагадаємо, днями помер відомий український режисер Дмитро Мухарський.
Раніше помер зірка культової "Бригади" Дмитро Гуменецький.