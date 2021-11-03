Умер звезда культовой "Бригады": провел последние дни забытым, в хосписе

В Москве умер звезда культового российского сериала "Бригада" Дмитрий Гуменецкий, который прославился ролью Шмида, начальника охраны главного героя Саши Белого, в исполнении Сергея Безрукова.

Причиной смерти 49-летнего артиста стал рак, с которым он боролся в последнее время.

О смерти артиста легендарного сериала стало известно от друга его семьи. Он скончался еще 29 октября, а 31-го был похоронен.

Кадр из сериала: Дмитрий Гуменецкий (kino-teatr)

Судьба Дмитрия сложилась печально

Гуменецкий не был профессиональным актером, служа в спецназе, где получил звание майора. До актерской карьеры участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе.

В 2015-м актер загремел в тюрьму строгого режима на целых восемь лет за хранение и сбыт наркотиков.

Его должны были освободить в 2023-м, но произошло это раньше, в 2020 году по УДО. Последние дни Гуменецкий провел в хосписе.

"Бригада" сделала бывшего спецназовца знаменитым

Наибольшую известность Гуменецкий получил после выхода "Бригады" в 2002 году. Этот 15-эпизодный сериал охватывает события с 1989 по 2000 год. В нем романтизуется преступность, в частности повествование идет о четырех друзьях, которые объединились в преступную группировку и добились в этом немалых успехов. Закончилось все, впрочем, довольно печально.

После премьеры сериала, многие актеры проснулись знаменитыми. Основной состав: Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, Павел Майков, Владимир Вдовиченков, Екатерина Гусева, Андрей Панин.

Роль Дмитрия Гуменецкого была второстепенной, но не менее запоминающейся. Он появился на экране с 11 по 15 серию.

Кроме сериала "Бригада" Гуменецкий снимался в фильмах "Бумер", "Магнитные бури", "Правда скрывает ложь".