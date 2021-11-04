В Киеве умер известный украинский режиссер: был руководителем театра на Подоле
Виталий Малахов ушел из жизни возрасте 67 лет. Он был украинским театральным режиссером и художественным руководителем Киевского драматического театра на Подоле.
О смерти режиссера рассказала его дочь телеведущая и актриса Даша Малахова в Facebook.
"19.07.1954 - 04.11.2021. Лети, родной мой", - написала Малахова, указав годы жизни своего отца.
Виталий Малахов (фото: facebook.com/dasha.malakhova)
Известно, что 26 октября Виталия Малахова положили в больницу. У него начался сепсис. Режиссер находился в тяжелом состоянии в реанимации. Ему должны были имплантировать искусственную почку.
Пользователи сети оставили свои соболезнования и слова поддержки Даше Малаховой.
- О, Господи!!! Один из немногих кто сумел сделать очень много и как человек, и как творец! Театр осиротел! Дашенька, Наташа, мои самые искренние соболезнования!!!
- Очень больно. Царствие тебе небесное, мой дорогой! Держись, Даша, мы все делим твое горе;
- Родная, соболезную. Папа замечательный у тебя;
- Соболезную всей семье… Даша…
- Мы с тобой. Он был великим человеком;
- Даша, прими мои соболезнования. Светлый человек и профессионал;
- Даша, соболезную искренне. Великий человек прожил достойную жизнь, оставил след после себя и любовь в сердцах. Желаю вашей семье сил пережить утрату.
Напомним, на днях скончался известный украинский режиссер Дмитрий Мухарский.
Ранее умер звезда культовой "Бригады" Дмитрий Гуменецкий.