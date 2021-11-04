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У Києві помер відомий український режисер: був керівником театру на Подолі

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Київ , Четвер 04 листопада 2021 23:05
У Києві помер відомий український режисер: був керівником театру на Подолі Фото: помер відомий український режисер Віталій Малахов (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

Віталій Малахов пішов з життя у віці 67 років. Він був українським театральним режисером і художнім керівником Київського драматичного театру на Подолі.

Про смерть режисера розповіла його дочка телеведуча і актриса Даша Малахова в Facebook.

"19.07.1954 - 04.11.2021. Лети, рідний мій", - написала Малахова, вказавши роки життя свого батька.

У Києві помер відомий український режисер: був керівником театру на Подолі

Віталій Малахов (фото: facebook.com/dasha.malakhova)

Відомо, що 26 жовтня Віталія Малахова поклали в лікарню. У нього почався сепсис. Режисер перебував у важкому стані в реанімації. Йому повинні були імплантувати штучну нирку.

Користувачі мережі залишили свої співчуття і слова підтримки Даші Малаховій.

  • О, Господи!!! Один з небагатьох хто зумів зробити дуже багато і як людина, і як творець! Театр осиротів! Дашенька, Наташа, мої найщиріші співчуття!!!
  • Дуже боляче. Царство тобі небесне, мій дорогий! Тримайся, Даша, ми всі ділимо твоє горе;
  • Рідна, співчуваю. Тато чудовий у тебе;
  • Співчуваю всій родині ... Даша…
  • Ми з тобою. Він був великою людиною;
  • Даша, прийми мої співчуття. Світла людина і професіонал;
  • Даша, співчуваю щиро. Велика людина прожив гідне життя, залишив слід після себе і любов в серцях. Бажаю вашій родині сил пережити втрату.

Нагадаємо, днями помер відомий український режисер Дмитро Мухарський.

Раніше помер зірка культової "Бригади" Дмитро Гуменецький.

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