У Києві помер відомий український режисер: був керівником театру на Подолі
Віталій Малахов пішов з життя у віці 67 років. Він був українським театральним режисером і художнім керівником Київського драматичного театру на Подолі.
Про смерть режисера розповіла його дочка телеведуча і актриса Даша Малахова в Facebook.
"19.07.1954 - 04.11.2021. Лети, рідний мій", - написала Малахова, вказавши роки життя свого батька.
Віталій Малахов (фото: facebook.com/dasha.malakhova)
Відомо, що 26 жовтня Віталія Малахова поклали в лікарню. У нього почався сепсис. Режисер перебував у важкому стані в реанімації. Йому повинні були імплантувати штучну нирку.
Користувачі мережі залишили свої співчуття і слова підтримки Даші Малаховій.
- О, Господи!!! Один з небагатьох хто зумів зробити дуже багато і як людина, і як творець! Театр осиротів! Дашенька, Наташа, мої найщиріші співчуття!!!
- Дуже боляче. Царство тобі небесне, мій дорогий! Тримайся, Даша, ми всі ділимо твоє горе;
- Рідна, співчуваю. Тато чудовий у тебе;
- Співчуваю всій родині ... Даша…
- Ми з тобою. Він був великою людиною;
- Даша, прийми мої співчуття. Світла людина і професіонал;
- Даша, співчуваю щиро. Велика людина прожив гідне життя, залишив слід після себе і любов в серцях. Бажаю вашій родині сил пережити втрату.
Нагадаємо, днями помер відомий український режисер Дмитро Мухарський.
Раніше помер зірка культової "Бригади" Дмитро Гуменецький.