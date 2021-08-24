В Киеве по улице полз двухметровый удав: сбежал от хозяйки 5 дней назад (фото)

Неядовитая змея нашлась сегодня недалеко от места пропажи еще 19-го.

В сети высказали мнение, ручной удав, по всей видимости, все эти дни не покидал эту территорию, или просто "блуждал" поблизости зеленой зоны, где ускользнул от своей хозяйки.

Неядовитый ручной удав Антон стал "звездой" сети (фото: facebook.com/groups / Сусіди. Голосіїв)

"Вылез там же и полз домой через дорогу. Его подобрали и связались с хозяйкой", - говорится в публикации.

Также опубликовано фото с огромным удавом на пешеходной части дороги между забором и проезжей части, как раз посреди тротуарчика, по которому проходят люди.

Удав Антон около двух метров в длину, новость о пропаже которого перепугала половину Голосеевки, уже найден (фото: facebook.com / Ирина Орлова)

Сегодня беглеца подобрали и вернули владелице.

Сбежавший удав Антон найден на Голосеевке недалеко от ВДНХ (фото: facebook.com/groups / Сусіди. Голосіїв)

Нужно сказать, что после этого сообщения в паблике многие пользователи сети вздохнули с облегчением - осознание того, что огромная змея ползала в этом районе, заставляла жителей столицы нервничать, и то, что удавы неядовитые - не для всех является весомым аргументом для спокойствия.