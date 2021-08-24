У Києві по вулиці повз двометровий удав: втік від господині 5 днів тому (фото)

Неотруйна змія знайшлася сьогодні недалеко від місця зникнення ще 19-го.

У мережі висловили думку, ручний удав, скоріш за все, всі ці дні не покидав цю територію, або просто "блукав" поблизу зеленої зони, де вислизнув від своєї господині.

Неотруйний ручний удав Антон став "зіркою" мережі (фото: facebook.com/groups / Сусіди. Голосіїв)

"Виліз там же і повз додому через дорогу. Його підібрали та зв'язалися з господинею", - йдеться в публікації.

Також опубліковано фото з величезним удавом на пішохідній частині дороги між парканом і проїжджою частиною, якраз посеред тротуарчика, по якому проходять люди.

Удав Антон близько двох метрів в довжину, новина про зникнення якого перелякала половину Голосіївки, вже знайдений (фото: facebook.com / Ірина Орлова)

Сьогодні втікача підібрали та повернули власниці.

Удав-втікач Антон знайдений на Голосіївці недалеко від ВДНГ (фото: facebook.com/groups / Сусіди. Голосіїв)

Потрібно сказати, що після цього повідомлення в пабліку багато користувачів мережі зітхнули з полегшенням - усвідомлення того, що величезна змія повзала в цьому районі, змушувала жителів столиці нервувати, і те, що удави неотруйні - не для всіх є вагомим аргументом для спокою.