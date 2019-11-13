В Киеве на улице нашли трехлетнего малыша в синяках: в деле новый поворот

В Киеве трехлетнего ребенка отобрали у пьяного мужчины. Случайные прохожие забили тревогу, увидев странную картину. Мальчик со ссадинами на теле ходил по улице со взрослым в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Инцидент произошел почти неделю назад, 7 ноября, на улице Вышгородской Подольского района. Ребенка госпитализировали, а пьяный неадекват назвался его отцом и сказал, что поедет за ним в больницу.

В Киеве нашли ребенка на улице (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Но, поскольку мальчик не разговаривает, подтвердить, что это его папа он не мог, а горе-отец в больницу так и не явился, правоохранители начали разыскивать родителей малыша.

В конце-концов родственников удалось отыскать. Свое затянувшееся молчание они объяснили тяжелым материальным положением и жизненными сложностями. Но является ли пьяный мужчина, гулявший с мальчиком, его отцом, правоохранители не уточняют.

Мальчика передали в детский дом. Дальнейшая его судьба будет зависеть от решения социальных служб. А горе-родителей ждет штраф за "невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка".