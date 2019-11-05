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В Белой Церкви из детсада похитили ребенка: все детали ЧП

STYLERПроисшествия    05.11.2019 - 16:21
В Белой Церкви из детсада похитили ребенка: все детали ЧП
Под Киевом мужчина похитил сына из детсада (Фото: коллаж РБК-Украина)

Мальчик жаловался, что его обижает отчим

В Белой Церкви под Киевом мужчина забрал из детского садика своего 6-летнего сына без разрешения матери мальчика, с которой не проживал. После этого отец посадил ребенка в авто и уехал в неизвестном направлении. Женщина утром 5 ноября сообщила в полицию о похищении. Об этом рассказали в Главном управлении НПУ в Киевской области.

Правоохранители в срочном порядке начали следственно-розыскные мероприятия. После изучения записей камер видеонаблюдения удалось отследить маршрут легковушки - она двигалась в сторону Одессы. После этого данные передали патрулям Черкасской и Одесской областей.

В Белой Церкви из детсада похитили ребенка: все детали ЧП

Под Киевом отец похитил сына из детсада, чтобы спасти от отчима (Фото: kv.npu.gov.ua)

Отца с сыном удалось остановить уже в Умани.

Как объяснил мужчина, самовольно забрать и увезти сына он решил для защиты ребенка - мальчик жаловался, что его обижает сожитель матери.

Сейчас вся семья находится в отделении полиции.

В Белой Церкви из детсада похитили ребенка: все детали ЧП

Под Киевом отец похитил сына из детсада, чтобы спасти от отчима (Фото: kv.npu.gov.ua)

Также сообщается, что работники ювенальной превенции должны провести беседу с родителями относительно дальнейшего совместного воспитания мальчика.

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