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Похитительницу младенца под Киевом отправили домой: детали резонансного дела

STYLERЖизнь    25.10.2019 - 20:14
Похитительницу младенца под Киевом отправили домой: детали резонансного дела
Похищение ребенка под Киевом (коллаж: РБК-Украина)

Похитительница ребенка искренне раскаялась в поступке

Похитительнице ребенка в пгт Коцюбинское Анастасии Полищук в пятницу, 25 октября, избрали меру пресечения. 26-летнюю участницу АТО, которая украла у мамы четырехмесячного младенца 23 октября, отправили под ночной домашний арест.

Кроме того, Ирпенский районный суд обязал женщину носить электронный браслет. Такая санкция статьи будет действовать вплоть до 22 декабря.

Анастасии Полищук запрещено покидать место жительства с 20:00 до 8:00

Кроме того, Полищук должна будет уведомлять правоохранительные органы об изменении места жительства. Ей также запретили общаться с потерпевшими или свидетелями по делу.

Похитительницу младенца под Киевом отправили домой: детали резонансного дела

Похищение ребенка под Киевом (Анастасия Полищук и украденный малыш (коллаж: РБК-Украина)

Стоит отметить, что прокуроры потребовали назначить Анастасии Полищук наказание в виде лишения или ограничения свободы на срок до пяти лет. Именно такая санкция предусматривает статья УК Украины, по которой будут судить женщину.

Напомним, 23 октября, вся украинская общественность переполошилась новостью о похищении младенца в Киевской области. Женщина выдала себя за волонтера, втерлась в доверие 19-летней мамы и увезла ребенка на такси. Полиция объявила план "Перехват" и уже через пять часов нашла ребенка. Сама Полищук раскаивалась и просила прощения у напуганной матери, говоря, что хотела одолжить малыша на время.

Похищение ребенка под Киевом (видео: YouTube/ТСН)

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